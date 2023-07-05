تامر عبدالظاهر: 27 ألف مستفيد من مبادرة إحلال السيارات حتى الآن

قال تامر عبد الظاهر، المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إنه برغم التحديات التي تواجه العالم أجمع في صناعة السيارات إلا أن المبادرة استطاعت أن تقوم بعملها بأتم وجه وقامت بتسليم الكثير من المواطنين الذين تقدموا لاستبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.

وأضاف "تامر عبد الظاهر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تم تسليم 27 ألفاً و172 سيارة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات القديمة حتي يومنا هذا، مشيراً إلى أن جميع السيارات التي تم تسليمها تعمل بالغاز الطبيعي وصديقة للبيئة.

وتابع تامر عبد الظاهر، أن هناك أكثر من 45 ألف متقدم علي موقع المبادرة يريدون استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عن المواطن الحافز الأخضر، لافتاً إلى أن الدولة دفعت حتي الآن ما يقرب من 670 مليون جنيه لشركات السيارات كمقدم للسيارات الجديدة التي يستلمها المواطن.