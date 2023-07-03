خبير: 27 ألف مواطن استفادوا من مبادرة إحلال السيارات

تغطي 50% من محافظات الجمهورية

قال الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تغطي 50% من محافظات مصر، وهناك إقبال كبير عليها، حيث انضم لها 150 ألف مواطن، وانطبقت الشروط على 41 ألف مواطن، حصل 27 ألف مواطن منهم على سيارة جديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، ستتضمن خطوات جديدة لضم لضم السيارات الكهربائية لكي يتمتع الشارع المصري بسيارات أخرى جديدة صديقة للبيئة.



وذكرأن 27 ألف مواطن تسلموا سياراتهم الجديدة، مضيفًا أن المبادرة وفرت للمواطن العديد من التسهيلات أهمخها أـن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية، بحيث لا يدفع أي مقدمات، بل يحصل على قرض ميسر جدًا، يقوم عن طريقه سداد سعر السيارة بفيادة ثابتة قدرها 3%، كما وفرت عدد من الأقساط.