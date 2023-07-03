مبادرة سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي..و27 ألف مواطن حصلوا عليها.. إيه الحكاية

حرصت «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» على الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى ١٥ محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة



وهناك ٥ شركات محلية تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من ١٢٠٠ طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها، و يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

أشار البيان، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٦٧٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٢٧ ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها.

وحرصًا على التنفيذ الفعلي للمبادرة، تم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة، وتحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، جاء تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.

قال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن مبادرة الإحلال تسير بخطى ثابتة على الرغم من التحديات التى تواجها خاصة في ظل ما يواجهه السوق المحلى المرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج والسوق العالمى للسيارات والذى يعانى من أزمة كبيرة بعد أحداث انتشار فيروس كورونا وما تبعه من نقص فى أحد المكونات الرئيسية فى إنتاج السيارات وهو الشرائح الالكترونية، بالاضافة إلى مشاكل الشحن الدولى ونقص سلاسل الامداد ، وازدياد الأزمة تعقيدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى أدى الى زيادة فى معدلات التضخم وأيضا التذبذب فى أسعار صرف العملات مما كان له الأثر الأكبر فى زيادة اسعار السيارات زيادة مستمرة خاصة وأن المعروض منها لا يكفي الطلب.

إحلال المركبات المتقادمة



وأشار عوض إلى أنه منذ بداية المبادرة فى 2021 تقدم لها حوالى 100 ألف مواطن استكمل منهم الإجراءات على الموقع الالكترونى حوالى 41 ألف مواطن حيث تم تسليم سيارات جديدة لعدد حوالى 27 ألف مواطن هم من أنهوا إجراءات الإحلال وجارى التخصيص لبافى المشاركين تمهيدا لتسلمهم سياراتهم الجديدة.



واستطرد عوض أنه من المتوقع زيادة أعداد المشاركين فى المبادرة خلال الأيام القادمة فى ظل ما يجده المواطن من تيسيرات وتسهيلات ائتمانية تساهم فى إيجاد فارق فى الأسعار لصالح المواطن، من خلال قرض ميسر عبارة عن سداد كامل ثمن السيارة مباشرة إلى شركات السيارات بفائدة بسيطة جدا قدرها 3% ثابتة ومقسمة على عدد الأقساط التي تتراوح بين 7 أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن، هذا بالإضافة إلى توفير وثيقتى تأمين أحدهم على السيارة والأخرى على المواطن بتكلفة تقل عن أسعارها فى السوق خارج المبادرة بحوالى 50%، إلى جانب الحافز الاخضر الذي تسدده الحكومة ممثلة فى وزارة المالية كمقدم للسيارات الجديدة يسدد نيابة عن المواطن مباشرة إلى شركات السيارات، ويقدر هذا الحافز بنسبة 10% فى حالة السيارات الملاكى بحد اقصى 22 ألف جنيه، 20% فى حالة التاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، 25% فى حالة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أن المواطن يتسلم سيارته الجديدة محملة باسطوانة الغاز الطبيعى دون تحمله أية أعباء مالية فى هذا الشأن.

تابع: المبادرة أصبحت تغطى 15 محافظة من محافظات الجمهورية. ومع خطوات التجهيز لمشاركة باقى محافظات فإن إدارة المبادرة تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية بغرض تيسير مشاركة الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية فى المبادرة لتوفير أنواع جديدة من السيارات صديقة البيئة وأيضا ذات الأسعار التى تناسب المواطنين.

الدكتور طارق عوض

ومن ضمن شروط المبادرة ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط، و أن تكون السيارة مـــر على صنعها 20 عام فأكثر.

رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية - الشرقية - البحيرة - بني سويف - سوهاج - "مدينة شرم الشيخ").

أن تكون رخصة السيارة بإسم المتقدم. "فيما يخص السيارات الأجرة"

أن تكون رخصة السيارة بإسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الإشتراك. "فيما يخص السيارات الملاكى"