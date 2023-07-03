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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وصلت كام.. سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر في السوق المصرية، وهي سيارات الفئة X الشهيرة، ومن أشهرها BMW X6 M.

 

أرخص سكودا مستعملة بـ 150 ألف جنيه.. صور

قدمت سكودا سيارة فابيا لأول مرة عام 1999 كسيارة صغيرة تحل محل سيارة فيليشيا التي توقف انتاجها، ظهرت فابيا في صور الهاتشباك والاستيشن ثم السيدان بداية من عام 2007 وتم اطلاق الجيل الثالث من السيارة في عام 2015.

 

احذر منها.. أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

يواجه بعض سائقي السيارات بعض الأعطال الميكانيكية التي تؤثر على عمل السيارة بشكل سليم، ومن أشهر هذه المشاكل اهتزاز السيارة ومقودها بسبب فقدان توازن عجلات السيارة وتسبب انزعاجاً للسائق.

 

بداية من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

يضم السوق المصري العديد من السيارات الرياضية الجديدة التي شهدت تحديثات في أسعارها الرسمية خلال شهر يوينيو.

 

سعر كيا كارنفال 2023 في السعودية

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الرياضية الجديدة منها السيارة العائلية كيا كارنفال موديل 2023 والتي تتمتع بالعديد من وسائل الراحة وتجهيزات السلامة.

 

 

BMW سكودا كيا كارنفال السعودية

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