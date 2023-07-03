أخبار السيارات | سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر في السوق المصرية، وهي سيارات الفئة X الشهيرة، ومن أشهرها BMW X6 M.

قدمت سكودا سيارة فابيا لأول مرة عام 1999 كسيارة صغيرة تحل محل سيارة فيليشيا التي توقف انتاجها، ظهرت فابيا في صور الهاتشباك والاستيشن ثم السيدان بداية من عام 2007 وتم اطلاق الجيل الثالث من السيارة في عام 2015.

يواجه بعض سائقي السيارات بعض الأعطال الميكانيكية التي تؤثر على عمل السيارة بشكل سليم، ومن أشهر هذه المشاكل اهتزاز السيارة ومقودها بسبب فقدان توازن عجلات السيارة وتسبب انزعاجاً للسائق.

يضم السوق المصري العديد من السيارات الرياضية الجديدة التي شهدت تحديثات في أسعارها الرسمية خلال شهر يوينيو.

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الرياضية الجديدة منها السيارة العائلية كيا كارنفال موديل 2023 والتي تتمتع بالعديد من وسائل الراحة وتجهيزات السلامة.