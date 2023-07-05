أخبار السيارات| سعر BMW X1 في السوق المصري.. علامات تلف رولمان البلي ووظيفته.. رام 3500 بتعديلات تراك هاوس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث المواطنون المصريون ومنهم فئة الشباب عن سيارات مستعملة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة لعدة عوامل منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وعدم فتح الاستيراد، بالإضافة إلى عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

يشهد سوق السيارات العالمي حالة من عم الاستقرار نتيجة الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا، والتي أدت الي عدم توافر الطرازات الجديدة بكميات كافية للمستهلكين ، وذلك أدي الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 المتوافرة لدي الوكلاء والموزعين .

كشفت مبادرة إحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين"، عن انضمام عدد من المحافظات الجديدة للعمل بالمبادرة ، وبالتالي يكون قد وصل عدد المحافظات المتاح بها مبادرة الإحلال الي 14 محافظة .

أعلنت شركة بي إم دبليو البافارية عن أطلاق سياراتها الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية وهي BMW X1 M35i xDrive ، التي تتميز بتصميمها الجذاب الذى يوحي بالقوة .

رولمان البلي بالسيارة يطلق عليه خبراء السيارات " محمل العجلة الدائري" ، ويعتبر رولمان البلي جزءا أساسيا من مكونات إطارات السيارة فهو أداة ميكانيكية متصلة مع فرامل السيارة والعجل نفسه لمنع الاحتكاك وارتفاع درجة الحرارة بينهما.

أعلنت شركة تراك هاوس عن سياراتها الجديدة المعدلة من طراز BCR الجديد، وهي في الأصل سيارة رام 3500 التي تنتمي الي فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، كما تتوافر هذه الإصدارات بمختلف فئاتها سواء الهاتشباك أو السيدان أو الـSUV ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المصريين في الحصول على سيارات اعتمادية جديدة، خاصة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني .