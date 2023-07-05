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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تلف رولمان البلي ووظيفته| تعرف عليها

علامات تلف رولمان
علامات تلف رولمان البلي ما هي وظيفته

رولمان البلي بالسيارة يطلق عليه خبراء السيارات " محمل العجلة الدائري" ، ويعتبر رولمان البلي جزءا أساسيا من مكونات إطارات السيارة فهو أداة ميكانيكية متصلة مع فرامل السيارة والعجل نفسه لمنع الاحتكاك وارتفاع درجة الحرارة بينهما.

علامات تلف رولمان البلي ما هي وظيفته

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رولمان البلي هو الجزء المسئول بالسيارة عن ربط العجلات بـ المحور الأمامي ، ويتكون رولمان البلي من عدة أجزاء دائرية معدنية ترتبط ببعضها البعض .

علامات تلف رولمان البلي ما هي وظيفته

كما أن رولمان البلي هو نقطة الوصل بين العجلات وأقراص الفرامل، ويتم استخدامه لتجنب الاحتكاك أثناء دوران العجلات، ويتحمل وزن السيارة أثناء الانعطافات والفرملة، ويتعرض رولمان البلي لعدة ضغوطات أثناء عمله، منها الأتربة والطين، ويتحمل الضغط عليه عند تحرك السيارة بالمناطق الغير ممهدة .

علامات تلف رولمان البلي ما هي وظيفته

تتأثر الأجزاء الداخلية لـ رولمان البلي مع مرور الوقت،  وذلك لان رولمان البلي يتأكل ويتأثر بـ العوامل الخارجية، ومن هنا يجب متابعته باستمرار وتشحيمه لمقاومة الاحتكاك، بالإضافة الي أن رولمان البلي  يحتاج الي تغير اذا تم تعديل مقاس العجلات وتركيب جنوط أكبر حجمًا أو مساعدين أقل قدرة على امتصاص الصدمات أو إطارات بمواصفات مختلفة عن الموصي بها من المصنع.

- التعرف علي تلف رولمان البلي

علامات تلف رولمان البلي ما هي وظيفته

1- قد يتسبب تلف رولمان البلي في ظهور عدة مشاكل بالسيارة ويصدر منها صوت صرير عند التحرك بالسيارة، او طقطقة عند المرور على مناطق غير ممهدة .

2-  يؤدي تلف رولمان البلي لاهتزازات بعجلة القيادة على السرعات .

3- انخفاض دقة التوجيه مع انحراف السيارة عن المسار المستقيم يحدث للسيارة عند تلف رولمان البلي .

علامات تلف رولمان البلي ما هي وظيفته

والجدير بالذكر أن عمر رولمان البلي في السيارات يتوقف علي طبيعة استخدام السيارة، والاهتمام بأجزائها الداخلية ومتابعة صيانتها وتشحيمها باستمرار .

رولمان البلي ربط العجلات بـ المحور الأمامي المحور الأمامي العجلات تجنب الاحتكاك أثناء دوران العجلات دوران العجلات

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