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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات زيرو 2023 تحت 600 ألف جنيه| صور

سيارات زيرو 2023
سيارات زيرو 2023

يبحث المصريون المقبلون على شراء سيارات جديدة موديل 2023 أو لديهم الرغبة في استبدال سياراتهم المستعملة بجديدة مع دفع فرق الأسعار، عن سيارات مناسبة لاحتياجاتهم ويجب أن تحتوي علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة التي تساعد مالكها علي القيادة لمسافات طويلة ومن ضمن هذه السيارات هيونداي اكسنت RB، وميتسوبيشي اتراج، وتويوتا رش .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات جديدة موديل 2023 أسعارها تحت 600 ألف جنيه :

1- ساوايست A5 السيدان


زودت سيارة ساوايست A5 السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران 143 نيوتن/متر، وتخرج ساوايست A5  موديل 2023 قوة 120 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

ساوايست A5 السيدان  الجددية موديل 2023

سيارة ساوايست A5 السيدان  الجديدة موديل 2023 تتوافر بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة تصل الي 595 ألف جنيه .

2- نيسان سنترا السيدان

تخرج نيسان سنترا السيدان الجديدة عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع نيسان سنترا موديل 2023 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتستخدم عبلة تروس أوتوماتيك، وتقطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 8.9 لتر من الوقود.

 سنترا موديل 2023 السيدان الجديدة

نيسان سنترا موديل 2023 السيدان الجديدة تتواجد بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 581 ألف جنيه .

3- تويوتا رش الـ SUV

تستخدم سيارة تويوتا رش الـ SUV ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، وتستهلك تويوتا رش موديل 2023 من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج 103 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

تويوتا رش الـ SUV موديل 2023

تتوافر سيارة  تويوتا رش الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين يختلفا في الأسعار والتجهيزات الأولي سعرها 520 ألف جنيه، والثانية سعرها 550 ألف جنيه .

4-  ميتسوبيشي اتراج السيدان

تخرج سيارة ميتسوبيشي اتراج السيدان قوة 76 حصان، وعزم أقصي للدوران 100 نيوتن/متر، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1200 سي سي، وتستخدم ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

ميتسوبيشي اتراج السيدان  موديل 2023

سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج السيدان  موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 495 ألف جنيه، وهي متوافرة بفئة واحدة .

5- هيونداي اكسنت RB


تصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان القصوى الي 185 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، وتتسارع هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من السكون حتي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج عزم دوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2023 الجديدة

تبدا أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2023 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بـ 480 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 530 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اتراج اكسنت RB هيونداي اكسنت RB تويوتا رش ساوايست A5 السيدان نيسان سنترا السيدان

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