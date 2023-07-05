أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في مصر

يشهد سوق السيارات العالمي حالة من عم الاستقرار نتيجة الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا، والتي أدت الي عدم توافر الطرازات الجديدة بكميات كافية للمستهلكين ، وذلك أدي الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 المتوافرة لدي الوكلاء والموزعين .

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان

ومن ضمن السيارات التي شهدت ارتفاع في أسعارها هيونداي أكسنت RB موديل 2024، وتنتمي أكسنت RB الي فئة السيارات السيدان.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان من الداخل

خلال السطور التالية يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأسعار الجديدة الخاصة بـ سيارة أكسنت RB موديل 2024 داخل السوق المحلي المصري .

- مواصفات أكسنت RB السيدان

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان

تحصل سيارة هيونداي أكسنت RB السيدان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحتاج أكسنت RB موديل 2024 الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

- أسعار أكسنت RB الجديدة 2024

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان

الفئة الأولي تباع بسعر 549 ألف جنيه بدلاً من 499 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة أكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 559 ألف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من أكسنت RB تباع بسعر 574 ألف جنيه بدلاً من 524 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تباع بسعر 589 ألف جنيه بدلاً من 539 ألف جنيه، بزيادة 50 الف جنيه.

الفئة الأخيرة من سيارة أكسنت RB تباع بسعر 599 ألف جنيه بدلاً من 549 ألف جنيه، بزيادة 50 الف جنيه.