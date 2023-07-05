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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أشهر سيارة في مبادرة الإحلال

بي واي دي المتوافرة
بي واي دي المتوافرة بمباره الإحلال والتجديد

كشفت  مبادرة إحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين"، عن انضمام عدد من المحافظات الجديدة للعمل بالمبادرة ، وبالتالي يكون قد وصل عدد المحافظات المتاح بها مبادرة الإحلال الي 14 محافظة .

سيارة بي واي دي السيدان الوحيدة المتوافرة بمباره الإحلال والتجديد

أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024      

سيارة الشعب..ارتفاع جديد فى اسعار بى واى دى F3 فى مصر

المحافظات الجديدة التي انضمت الي المبادرة هي محافظة الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، بنى سويف، سوهاج، بالإضافة إلى محافظات المرحلة الأولى وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، السويس، الأقصر .

سيارة بي واي دي السيدان الوحيدة المتوافرة بمباره الإحلال والتجديد


وتتيح مبادرة إحلال السيارات الملاكي بأخرى جديدة أمام الراغبين في استبدال سياراتهم سيارة واحدة للاستبدال وهي  بي واي دي F3 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان .

- محرك بي واي دي F3

سيارة بي واي دي السيدان الوحيدة المتوافرة بمباره الإحلال والتجديد

تنتج سيارة بي واي دي F3 الصينية قوة تصل الي 108 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سرعة سيارة بي واي دي F3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار بي واي دي F3 داخل مبادرة الإحلال

سيارة بي واي دي السيدان الوحيدة المتوافرة بمباره الإحلال والتجديد

تقدم سيارة بي واي دي السيدان داخل مبادرة الإحلال والتجديد بسعر نقدي  381.000 ألف جنيه للفئة الأولي، ويرتفع السعر ليصل الي 431 ألف جنيه للفئة الثانية والأخيرة .

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