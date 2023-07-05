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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X1 في السوق المصري

BMW X1 M35i xDrive
BMW X1 M35i xDrive

أعلنت شركة بي إم دبليو البافارية عن أطلاق سياراتها الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية وهي  BMW X1 M35i xDrive ، التي تتميز بتصميمها الجذاب الذى يوحي بالقوة .

BMW X1 M35i xDrive

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شاهد| أقوى بي إم دبليو X1 M35i بـ تاريخ الشركة

- مميزات BMW X1 M35i xDrive

سيارة بي إم دبليو X1 M35i xDrive من الداخل 

زودت سيارة بي إم دبليو X1 M35i xDrive بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة أبرزها ، شاشة تعمل باللمس تظهر بشكل منحني كبير، وتغطي لوحة العدادات والمقاعد بفرش Alcantara الفاخر .

- محرك BMW X1 M35i xDrive

بي إم دبليو X1 M35i x Drive

سيارة بي إم دبليو M35i xDrive تستمد قوتها من مرحك تيربو ينتج قوة 296 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن متر، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع 
BMW X1 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5 ثواني، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة.

- سعر BMW X1 بالسوق المصري

BMW X1 M35i xDrive

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن سعر سياراتها الجديدة BMW X1 M35i xDrive ، والذى يصل الي 58 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 957 ألف جنيه تقريباً.

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