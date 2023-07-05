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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول سيارة كهربائية يمكنها الطيران سعرها 300 ألف دولار| فيديو

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية طائرة 

أعلنت شركة ألف أتوماتيك عن أول سيارة كهربائية بالكامل يمكنها الطيران والسير علي الطرق السريعة، بالإضافة الي أن سيارة أتوماتيك الطائرة حصلت علي شهادة اختبار منحتها لها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

أول سيارة كهربائية طائرة 

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يعود تصنيع السيارة الطائرة الي شركة ألف أتوماتيك، ويطلق علي ، بالإضافة الي أن   " النموذج أ "  هي أول سيارة يمكنها الطيران والسير علي الطرقات العامة والسريعة.

يمكن لـ سيارة  " النموذج أ " أن تقف مثل السيارات العادية، وتتم عملية الأقلاع والهبوط في سيارة شركة  ألف أتوماتيك بشكل عمودي ، كما أن السيارة الطائرة لا تتسع إلا لراكب واحد أو اثنين .

أول سيارة كهربائية طائرة 

والجدير بالذكر أن شركة  ألف أتوماتيك التي قامت بتصنيع السيارة الطائرة  " النموذج أ " ، تنوي طرحها في الأسواق مقابل  سعر 300 ألف دولار أمريكي ، وسيتم تسليم السيارة الي الأشخاص الذين قاموا بحجزها مسبقا في نهاية عام 2025 .

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