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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وداعًا تويتر.. تفاصيل إطلاق شركة ميتا تطلق لمنصة ثريد

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام"، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لتطبيق "ثريد" الجديد المنافس لموقع "تويتر"، وهو تطبيق للتدوينات القصيرة.

ولطالما أراد مارك زوكربيرغ إزاحة "تويتر" وتوفير المكان المركزي للمحادثات العامة عبر الإنترنت. ومع ذلك، ظل موقع "تويتر" لا يمكن الاستغناء عنه.

ظهر التطبيق، المسمى "ثريد"، والذي يتم التسجيل المسبق له عبر حساب المستخدم في "إنستجرام"، وتنزيله من متجر التطبيقات "آبل" من أبل ليقوم المستخدمون بالتسجيل لتنزيله بداية من يوم الخميس المقبل، عندما يتم إصداره.

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ويبدو أن التطبيق يشبه إلى حد كبير تويتر، مع التركيز على المحادثات العامة، مع قدرة المستخدمين على متابعة الأشخاص الذين يقومون بذلك بالفعل على "إنستجرام". ووصف بعض التقنيين التطبيق القادم على أنه "قاتل تويتر".

كما يتيح لصاحب الحساب إمكانية التحكم بمن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أشير إليهم في المنشور.

ثريد تطبيق ثريد تطبيق ثريدز منصة ثريد تويتر

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