قطار الطلقة بين الكويت والرياض يدخل حيز التنفيذ

أكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس ،أن الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية سيكون عبر قطار فائق السرعة أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو "قطار الطلقة" بين العاصمة الكويت والرياض.



وجاءت تلك التأكيدات مع الإعلان عن دخول مشروع الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية دائرة التنفيذ يوم أمس.

وأضافت المصادر أن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

وكانت "الأشغال" قد ذكرت في كتابها الذي حصلت "القبس" على نسخة منه: "إنه نظراً لأهمية الاتفاقية الاستراتيجية الخاصة بمشروع الربط السككي، فإنه من الضروري استعجال التنسيق بين الجهات المختصة لإزالة أية معوقات أو عراقيل قد تواجه المشروع".

بدورهـ كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في اجتماعه في مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت.