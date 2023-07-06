بسبب 4 مخالفات.. السلطات البرازيلية توقع عقوبة ضخمة على نيمار

قررت السلطات البرازيلية، توقيع عقوبة ضخمة على نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بسبب ارتكابه 4 مخالفات بيئية في بلاده.

وذكرت شبكة “RMC” الفرنسية أن مكتب المدعي العام في مدينة مانجاراتيبا البرازيلية، قرر تغرم نيمار 16 مليون ريال برازيلي ( أي ما يعادل نحو3.3 مليون دولار).

وأضافت أن نيمار ارتكب 4 مخالفات وهي حفر بحيرة صناعية في القصر الخاص به بشكل مخالف وبدون وموافقة السلطات، وتحويل مسار النهر وتفتيت بعض الصخور وإزالة النباتات.

وكانت صحيفة " UOL Esporte" البرازيلية، ذكرت الشهر الماضي أن الشرطة البرازيلية ألقت القبض " دا سيلفا سانتوس" والد نيمار، بعد مشادة مع مسؤولين تابعين لحماية البيئة، قبل أن يتم إطلاق صراحه.

في سياق آخر، أكدت تقارير صحفية "مؤخرا" رغبة نيمار في العودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ويرتبط نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2025.