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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء في لبنان: يعني لي أن تذاكري نفدت

نجوي كرم
نجوي كرم

علقت الفنانة نجوى كرم على نفاذ تذاكر حفلها التى أقيمت في بيروت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في تصريحات لإحدى البرامج التليفزيونية. 

وقالت نجوى كرم: “ما بيتوصف شعوري بين أهلي وأحبابي وجمهوري الكريم، أنا فرحانة بلبنان”.

وردت نجوي كرم على ما تردد حول إلغاء حفل محمد حماقي وهيفاء وهبي في لبنان بسبب ضعف الإقبال عليه: بيعني لي أن تذاكري نفدت ولا يعني لي غير ذلك، الله يكون مع باقي الفنانين بالعكس أنا صوت صارخ لكل فنان عمل حفلة في هذا البلد لأنه حاول يزرع شيء حلو.

وتابعت نجوى كرم: أنا كنت فرحانة إن تذاكري نفدت لأن هذا تحدي لذاتي، وهناك فرحة أن لبنان بعافيته وإن شاء الله بيرجع.

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وكانت قد حصدت الفنانة نجوى كرم، 406 ألف مشاهدة بـ خامس أغاني ألبومها الجديد، التي تحمل اسم زعلك صعب، بعد طرحها يوم 16 مايو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية زعلك صعب لـ نجوى كرم، منكلمات عامر لاوند، ألحان علي حسّون، توزيع موسيقي ستيف سلامة.

 

أغنية مغرومة :


حصدت الفنانة نجوى كرم، 550 ألف مشاهدة بـ رابع أغاني ألبومها الجديد، التي تحمل اسم مغرومة بحالي، بعد طرحها، ليلة الأحد 14 مايو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مغرومة بحالي، لـ نجوى كرم، من كلمات إميل فهد، وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي. 

نجوى كرم

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