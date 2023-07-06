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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل: هذا سر ابتعادي.. وربنا ساترني مش محتاجة أشتغل علشان الفلوس

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن سبب ابتعادها عن الشاشة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ليست معتزلة كما يعتقد البعض. 

وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أعتذر عن بعض الأعمال بسبب عدم احترامهم لمكانتي الفنية، وقد فقد وجدت من فترة أحد القائمين علي عمل فني يتواصل معي لأداء شخصية مريضة نفسيًا في أحد المسلسلات، وهنا حرصت على التنبيه أنني محجبة، ووجدته يقول لي "عندك مشكلة لو الدكتور - الممثل القائم بالدور- مسك دراعك وعملك مساج"، ومرة أخرى وجدت أحد الأشخاص يتصل بي ويقول لي "إحنا محددين للدور ده مبلغ كذا"، ومرة أخرى طلب مخرج مني أن أبدأ تصوير في اليوم التالي، وكثيراً ما يسردون لي الشخصية على الهاتف ويرفضون إرسال السيناريو، بعد كل هذا يستطيع الجميع أن يعرف سر ابتعادي.

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وتضيف مشيرة إسماعيل: كنت ومازالت أقدم شغلي بإخلاص وبحب، وحبي للعمل هنا في المقام الأول، فحتي الآن يعرض عليّ أعمال لا أحبها، أو لا أحب القائمين عليها أرفضها علي الفور ، مهما كان المقابل المادي ، "الحمد الله ربنا سترني ، ومش محتاجة اشتغل علشان الفلوس" . 

مشيرة إسماعيل الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل مجلس قيادة الثورة الفنانة مشيرة إسماعيل الفرقة القومية

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