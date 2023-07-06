الاتحاد الدولي للتايكوندو يجدد الثقة في محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات

استمرارًا لمسيرة الانجازات الدولية للمصري محمد شعبان ”ميدو“، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو، قرر الاتحاد الدولي برئاسة تشونج وان تشو، تعيين شعبان، رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الرابعة على التوالي.

وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها لأحد الكوادر المصرية والعربية والإفريقية، وليس ذلك فحسب بل قرر الاتحاد الدولي ايضًا اسناد منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الفنية للشاب المصري صاحب البصمة الهامة في رياضة التايكوندو على مستوى العالم والذي تم تعيينه سابقًا رئيسًا فنيًا لمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد هذه المناصب الهامة تكليلًا لجهود شعبان خلال الأعوام الماضية داخل أروقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، حيث استطاع بفكره المتجدد وإدارته الحكيمة الاستحواذ على ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو.



فمنذ بداية عمله في الاتحاد الدولي عام 2015 بترشيح من الراحل اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي حينها، استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وامكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي في سابقة هي الأولى لكادر عربي وإفريقي ليتم التجديد له في نفس المنصب لمدة أربع دورات متتالية.

وخلال فترة توليه مسؤولية لجنة المسابقات استطاع شعبان برؤيته المبتكرة، المساهمة في تطوير رياضة التايكوندو على مستوى العالم لتصبح أكثر سرعة ومتعة وإثارة من أجل مواكبة الحركة الأولمبية والاستمرار بقوة في البرنامج الأولمبي منذ دخول اللعبة لأول مرة في أولمبياد سيدني 2000، لتصبح اليوم من الرياضات الأولمبية الهامة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية بعد التطوير الذي أحدثه شعبان فيها خلال الأعوام الماضية.