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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدعم وكالة أونروا بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم /الخميس/ إن الإمارات قررت فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات وخدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص.


جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني حيث تم ايضا بحث التعاون بين دولة الإمارات و"أونروا" وسبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة كما تم تناول فيه الدور المهم والمحوري الذي تقوم به الوكالة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". 
 

وأكد على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم وكالة "أونروا" ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأشاد بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن الشكر للجهود التي يقوم بها كادر الوكالة في جنين ومخيمها لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.
 

وأشار إلى ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 

من جانبه، ثمّن فيليب لازاريني الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لدعمها.

 

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