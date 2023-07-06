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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

صدى البلد

أعرب  رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.


وقال آبي أحمد، خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، إن "التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)".

 

وقال خلال المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع “أفريقيا نيوز”.

قبل الملء الرابع .. 12 عاما من المفاوضات في أزمة سد النهضة


وأضاف رئيس الوزراء الاثيوبي أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".

 

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أعلن في وقت سابق، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.

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