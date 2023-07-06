عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ السويس ورئيس هيئة الرعاية الصحية يصطحب وفد صحة النواب لتفقد المجمع الطبي

صدى البلد

اصطحب المحافظ اللواء عبد الحميد صقر محافظ السويس وفد لجنة الصحة من مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم وأعضاء الوفد  والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس في زيارة ميدانية لمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعايه الصحية للوقوف علي مدي انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات لأقسام المجمع.

وذلك تمهيدا لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان).


واستعرض الدكتور اسماعيل الحنفاوي ميد عام الرعايه الصحيه بمحافظة السويس خطوات اعمال تجهيز مجمع السويس الطبي أمام وفد لجنه الصحة والمحافظ بتكلفه ٤مليار جنيه علي مساحه ٣٥ الف متر مربع بمدينه ٢٤ اكتوبر  ويحتوي المجمع علي ١٠ مباني رئيسيه تشمل اقسام الطواريء والأشعة والتعقيم والنشرحه والعنايه الرمزية الرئيسية وقسم العمليات الجراحيه ووحده العنايه بأمراض القلب بجانب اقسام الأشعة والصيدلية والعيادات الخارجيه وتستوعب ل٤٢٧ سرير بخلاف ١١٠ سرير عنايه مركزه و٥٤ حضانه كما يتضمن المشروع تطوير ورفع مفائة ٢٦ مركز طبي علي مستوي المحافظة .

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم  بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق  تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل  بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي .

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب  والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب  والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .

 

عبد الحميد صقر أشرف حاتم السويس هيئة الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

صوّرت امتحان إنجليزي الثانوية العامة بالباركود.. كيف ستعاقب التعليم صاحبة الورقة؟

روسيا تدعو فرنسا لمعاقبة قاتل الشاب الجزائري نائل

مدى صعوبة امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2023 وآراء الطلاب فيه| تفاصيل

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب العربية بالجزائر

القبض على 3 أشخاص لاحتجازهم تاجر فاكهة بسبب خلافات مالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ