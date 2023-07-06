محافظ السويس ورئيس هيئة الرعاية الصحية يصطحب وفد صحة النواب لتفقد المجمع الطبي

اصطحب المحافظ اللواء عبد الحميد صقر محافظ السويس وفد لجنة الصحة من مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم وأعضاء الوفد والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس في زيارة ميدانية لمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعايه الصحية للوقوف علي مدي انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات لأقسام المجمع.

وذلك تمهيدا لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان).



واستعرض الدكتور اسماعيل الحنفاوي ميد عام الرعايه الصحيه بمحافظة السويس خطوات اعمال تجهيز مجمع السويس الطبي أمام وفد لجنه الصحة والمحافظ بتكلفه ٤مليار جنيه علي مساحه ٣٥ الف متر مربع بمدينه ٢٤ اكتوبر ويحتوي المجمع علي ١٠ مباني رئيسيه تشمل اقسام الطواريء والأشعة والتعقيم والنشرحه والعنايه الرمزية الرئيسية وقسم العمليات الجراحيه ووحده العنايه بأمراض القلب بجانب اقسام الأشعة والصيدلية والعيادات الخارجيه وتستوعب ل٤٢٧ سرير بخلاف ١١٠ سرير عنايه مركزه و٥٤ حضانه كما يتضمن المشروع تطوير ورفع مفائة ٢٦ مركز طبي علي مستوي المحافظة .

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي .

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .