لاميتا فرنجية تشارك صورا جديدة لها في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت لاميتا فرنجية متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا أحمر ناريا مكشوف الصدر، ومعتمدة على المكياج الترابي الصاخب الذي أبرز جمال وجهها.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم “عمر وسلمى 3” مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى.