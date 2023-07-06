وحدة السكان بديوان عام بني سويف تواصل جهودها لاختيار المنسقين الفرعيين

واصلت وحدة السكان بمحافظة بني سويف الجهود والإجراءات التي تقوم بها، في إطار تنفيذ تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وتحت إشراف نائبه بلال حبش، بسرعة اتخاذ ما يلزم من تنسيقات وخطوات، للانتهاء من تشكيل وحدات السكان الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، واختيار المنسقين الفرعيين بالجهات والمصالح الحكومية المعنية وذات الصلة من المديريات ومجالس المدن والقرى.

وأوضح نائب المحافظ بلال حبش، أن الفترة الماضية شهدت نشاطا مكثفا تضمن عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الميدانية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية، للاتفاق على حزمة من الخطوات والإجراءات العملية وتنفيذها، لسرعة الانتهاء من تشكيل الوحدات الفرعية للسكان على مستوى الوحدات المحلية والقروية، واختيار المنسقين، والاتفاق على خطة العمل وآليات التنفيذ، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وفي ضوء توجيهات وزاراة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

وتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور مدير وحدة السكان بالمحافظة رؤساء المدن والمنسقين على مستوى الوحدة المحلية والمجالس القروية.

وقد تناولت تلك الاجتماعات،عرض المشكلات الخاصة بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي وخصائص القضية السكانية ومناقشة متغيرات وعوامل متداخلة ومتشابكة مع الزيادة السكانية مثل “ظاهرة الزواج المبكر، والتسرب من التعليم، والأمية”، بجانب استعراض بعض الموضوعات الخاصة بالحرف السائدة بالقرى والمستوى الاقتصادي والخدمات المتاحة بكل القرية والشخصيات العامة والقيادات الطبيعية ودور وتأثير الجمعيات الأهلية بنطاق كل قرية.

وأسفرت تلك الاجتماعات عن تكليف وقيام منسقى وحدات السكان الفرعية بالوحدات المحلية والقروية، بإعداد بيان حصر بأعداد السكان بكل مركز "ذكور/إناث"، وعدد السكان بكل قرية، والتحديات والمشكلات المتعلقة بالقضية السكانية التي تواجه كل مجلس قروي، مع إعداد وتجهيز خطة عمل ربع سنوية تغطى جميع القرى، علاوة على عقد اجتماعات شهرية للجان التنسيقية على مستوى المدن والقرى برئاسة رئيس المركز ورئيس القرىة كل في نطاقه، لمتابعة الجهود وعرض المشكلات وإيجاد الحلول.