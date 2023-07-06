شاهد .. تصحيح الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 على التابلت

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيارته للإسكندرية بتفقد مقر تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظة

جاء ذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال كنترولات الثانوية العامة 2023 ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أيضا أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية نادية فتحى وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023