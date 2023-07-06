عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد .. تصحيح الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 على التابلت

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيارته للإسكندرية بتفقد مقر تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظة

جاء ذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال كنترولات الثانوية العامة 2023 ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدا  حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أيضا أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

وكان قد  تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية نادية فتحى وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي اتعور.. شوبير يكشف خسائر صفقة فاشلة في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

3 ساعات نهى النبي عن الصلاة فيها.. اعرف السبب

قناة عبرية: إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهداف عدوانها على جنين

انطلاق عملية معقدة لفصل التوأم السوري بسام وإحسان في السعودية

بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. فني ألوميتال ينهي حياة شاب في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ