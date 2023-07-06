الصور الأولى لحريق شدة خشبية في أعمال إنشاء محور منفلوط العلوي

اندلع، قبل قليل، حريق بالشدة الخشبية بأعمال إنشاء محور منفلوط الجديد بالكيلو 19 ناحية قرية بني شقير.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في الشدة الخشبية بأعمال إنشاء محور منفلوط العلوي عند الكيلو 19 ناحية قنطرة حسن بالقرب من قرية بني شقير.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في الشدة الخشبية نتيجة شرز كهربائي أثناء أعمال الإنشاء بالمشروع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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