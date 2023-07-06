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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تضارب الأنباء.. الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، بعد تضارب الأنباء.. الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.

ووفقا للتقرير، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قواته تعمل على "مهاجمة منطقة إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود" الجنوبية للبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه "بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان.

تضارب الأنباء اطلاق صاروخ الجيش الإسرائيلي لبنان جنوب لبنان

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