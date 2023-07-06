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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم حماقى وراغب علامة.. هؤلاء النجوم يشاركون في مهرجان قرطاج

صدى البلد

تنطلق الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي يوم 14 يوليو المقبل لتتواصل إلى يوم 19 أغسطس، وعلى امتداد أكثر من شهر سيسهر الجمهور في المسرح الأثري بقرطاج مع البعض من ألمع النجوم العرب والعالميين.

ناصيف زيتون ومحمد حماقي
 

 الفنان محمد حماقى المقرر إقامته يوم 19  أغسطس والفنان السوري ناصيف زيتون. وسيكون حفل اختتام هذا المهرجان العريق يوم 19 أغسطس كما سيغني الفنان التونسي الشاب رؤوف ماهر لأوّل مرّة في مهرجان قرطاج.


صابر الرباعي وراغب علامة


ومن نجوم مهرجان قرطاج للدورة الجديدة الفنان صابر الرباعي ومن المقرر إقامة الحفل يوم 11 أغسطس ويعدّ الفنان صابر الرباعي أكثر المطربين التونسيين مشاركة في دورات المهرجان المتتالية. 

ومن المقرر أن يحيى الفنان راغب علامة حفلا غنائيا يوم 5 أغسطس المقبل. 

فرق فلسطينية وتركية


ومن المقرر أن يشهد المهرجان حفل لفرقة “تقسيم تريو” التركية والفرقة الموسيقية الفلسطينية "الثلاثي جبران".

أحمد سعد

على الرغم من الأزمة التى نشب بين الفنان أحمد سعد وأحدي منظمات الحفلات فى دولة تونس خلال الايام الماضية ، الا ان مهرجان قرطاج إعلن بشكل رسمي خلال الساعات الماضية عن وجوده ضمن حفلات الدورة الجديدة . 

ومن المقرر ان يقام حفل الفنان أحمد سعد يوم 22 من الشهر الجاري ، ضمن حفلات الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج المقام فى تونس.

 

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