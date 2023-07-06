أطعمة تحميك من ارتفاع ضغط الدم .. اكتشفها

يعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر المشكلات الصحية التى تعرض للإنسان لمضاعفات عديدة بل والإصابة ببعض الأمراض والموت المفاجئ.



لذا يجب معرفة كيفية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بشكل صحيح وفى مقدمة هذا الأمر هو تناول الأطعمة المناسبة.

ووفقا لموقع “ إكسبريس” نعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد فى تنظيم ضغط الدم المرتفع من خلال تصريحات دكتور يوهانس أويس، وهى:

الخضروات ورقية

تساعد الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق والغنية بالبوتاسيوم، على خفض ضغط الدم عن طريق التخلص من آثار الصوديوم الذي يعمل على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء.

التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بخفض أضرار ارتفاع ضغط الدم.

الشوفان

يحتوى على الألياف القابلة للذوبان الموجودة التى تخفض ضغط الدم عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

المكسرات والبذور

هى مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بخفض ضغط الدم بشرط عدم إضافة الملح لها

الشوكولاته الداكنة

تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التى بها الكاكاو (70% أو أكثر) له تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد.