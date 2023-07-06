رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن رأي البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي، أمس الأربعاء، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام أكد صحة قرار حكم المباراة بإلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي".

أحمد حسن

وألغى حكم اللقاء هدفاً للإسماعيلي، سجله محمد حسن في الدقيقة 56 بداعي وجود لمسة يد على اللاعب.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 بمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي:

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

