بيان رسمي من الإسماعيلي بشأن تصريحات لاعبه حول هدفه الملغي أمام الأهلي

كشف الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي، حقيقة التصريحات المنسوبة إلى لاعبه محمد حسن، بشأن صحة إلغاء هدفه في مباراة الأهلي.

وكان كريم حسن شحاته مقدم برنامج كورة كل يوم قد أكد أن محمد حسن ممنوع من الظهور إعلاميا بإذن من الجهاز الفني للإسماعيلي، ولكنه أكد له على صحة إلغاء الهدف لوجود لمسة يد عليه.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي "نؤكد أن الجهاز الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، قد نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن، بشأن الهدف الذي سجله."

وأوضح "وأكد كافة خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف".

