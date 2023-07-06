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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد بيان إثيوبيا.. خبير يكشف خداع آبي أحمد وحقيقة الملء التدريجي لسد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

علق نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، على بيان إثيوبيا حول سد النهضة ووصفه بـ"المخادع وأنه لا يمت للحقيقه العلمية بأى صلة".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، أن  بلاده مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، وقال خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، إن "الملء الرابع لسد النهضة سيمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)".

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وأضاف خلال المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع “أفريقيا نيوز”.

وتابع رئيس الوزراء الاثيوبي أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك"، وكان وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أعلن في وقت سابق، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.

اختراع مصطلح الملء التدريجي

وأضاف نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة لـ"صدى البلد " أن إثيوبيا انتهت من رفع الحاجز الأوسط لسد النهضة الذي بدأ من منتصف إبريل وانتهي قبل آخر يونيو، وهذا الحاجز يعترض مياه النيل الأزرق ولا يمكن أى نقطه مياه أن  تمر من السد إلا  بعد أن يتم الملء وتبدأ المياه  تمر من فوق هذا الحاجز .

ولفت إلى أن آبي أحمد يقول إنه سيعطل الملء فكيف سيحدث ذلك وأين تذهب مياه الفيضان؟ وأشار لتصريحه الثاني بأن الملء سيحدث تدريجي حتى منتصف سبتمبر وهذا ليس علميا لأن الحاجز يمنع المياه حتى تمتلئ البحيرة  وتصل المياه لارتفاع فوق مستوى الحاجز الأوسط الذين انتهوا من  تعليته ويعلمون كمية المياه التي سيخزنوها .

وأكد أنه يوجه رسالة خداع للعالم وحديثه عن الملء التدريجي حتى منتصف سبتمبر  معنى ذلك أن مياه الفيضان  تكون في يوليو 12 مليار متر مكعب وأغسطس 12 مليار أيضا يمرر منهم عبر الفتحتين السفليتين للسد من 50 الى 70 مليون متر مكعب يوميا حتى لا يجف النهر أى نحو 2 مليار في الشهر وهنا ستحجز 10 مليارات  فى يوليو وأغسطس و5 مليارات في سبتمبر لتصل لتخزين 25 مليار وتمرر 2 مليار لمصر والسودان كل شهر.

وأوضح أنه يخترع مصطلح جديد اسمه الملء التدريجي الذي يعرف بأنه الملء السنوي أى يكون الملء بدلا من على 7 سنوات يجعلها على 10 سنوات وليس  داخل السنة ما يسمى بالملء التدريجي لأن الحاجز ارتفع ويحجز المياه  فهو  كلام خادع ليس له أساس من الصحة ولا يمت للعلم بصلة ولا في بناء السدود والموارد المائية.

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