إعلان عاجل من رئيس بيلاروسيا بشأن اندلاع حرب أهلية بدول الاتحاد الأوروبي

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد نشوب حرب أهلية في دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة “سيوتنيك” الروسية للأنباء، قال لوكاشينكو: "أنا لا أستبعد مثل هذا التطور للأحداث، لكنني لا أحب أن تكون هذه الحرب الأهلية في أوروبا. لأنها ليست خطيرة بالنسبة لنا، كما تتكشف المواجهة في روسيا. لكنها خطيرة”.

وأضاف: “نحن مركز أوروبا. لذلك، لا سمح الله شيء سوف تندلع في مكان ما وراء السياج… هذا هو الحال في أوكرانيا. وهل نشعر بالرضا حيال ذلك؟.. لا، نحن نشعر بالسوء الشديد”.

وقال لوكاشينكو: "لكنهم يسيرون رسميا نحو حرب أهلية. وحتى أسوأ مما كانت عليه في فرنسا. في فرنسا، كان من الممكن تجنب كل ما حدث إن لم يكن لنوع من عناد السلطات. إذا كنت مذنبا، فأنت بحاجة إلى التحدث إلى الناس”.