ليس في بيلاروسيا.. لوكاشينكو يكشف عن مكان تواجد قائد مجموعة فاجنر

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين، ليس في بيلاروسيا ولكنه يتواجد الآن في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا.

وأضاف رئيس بيلاروسيا في تصريحات له، أن مقاتلي فاجنر لم ينتقلوا لـ بيلاروسيا حتي الآن، وما زالوا في معسكراتهم الدائمة التي تجمعوا فيها بعد معركة باخموت.

وأشار لوكاشينكو إلى أن مينسك عرضت على مجموعة فاجنر العسكرية تمركز بعض مقاتليهم وأن يكون لهم مقر في بيلاروسيا.

وأوضح الرئيس البيلاروسي، أن قرار انتقال مجموعة فاجنر العسكرية إلى بيلاروسيا مرتبط بقرار القيادة الروسية وشركة فاجنر نفسها.

كما لفت ألكسندر لوكاشينكو إلى أننا لا نرى خطرا على بيلاروسيا جراء تمركز قوات شركة عسكرية خاصة فيها، مضيفا: " لا أعتقد أن مجموعة فاجنر ستوجه سلاحها ضد بلدنا".

وقال رئيس بيلاروسيا، إن قوات فاجنر بها كثير من أبطال روسيا ويجب أن يكون هناك تعامل ملائم معهم.

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن التمرد العسكري الذي قادته مجموعة فاجنر، فشل بسبب ولاء عناصر القوات المسلحة الروسية.

وأضاف شويجو خلال اجتماع مع القيادات العسكرية الروسية عبر الفيديو، أن محاولة زعزعة الاستقرار في روسيا يومي 23 و 25 يونيو، فشلت بسبب الولاء للقسم والواجب العسكري للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن محاولة التمرد لم تؤثر على القوات المسلحة وأشكر المقاتلين على وعيهم.