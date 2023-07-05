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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن خطط بوتين بعد تمرد فاجنر

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيحاول تعزيز سلطته بعد تمرد مجموعة فاجنر.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي: “سوف يفعل كل شيء من أجل كسر وإبطال شهرة أتباع فاجنر وكل ما كانوا يفعلونه، سوف ينأى بنفسه عن كل ذلك وسيتواصل على نطاق واسع من أجل توحيد المجتمع”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن “بوتين كان بعيدًا عن الأنظار بشكل ملحوظ منذ أن أنهت صفقة الكرملين السرية تمردًا فوضويًا وجيزًا لمجموعة فاجنر”.

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وقال زيلينسكي: “بعد كل هذه الأحداث، أين ذهب بوتين؟… نادرًا ما يخرج إلى الشارع، نراه في مكاتبه، لكننا لا نراه أبدًا في الخارج”.

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