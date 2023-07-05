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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف حقيقة تحذير الرئيس الصيني لـ بوتين من استخدام أسلحة نووية

الرئيس الصيني وبوتين
الرئيس الصيني وبوتين

أكد الكرملين اليوم، الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوريجيا متوتر واحتمالات وقوع هجمات تخريبية مرتفعة.

كما رفضت الرئاسة الروسية تأكيد تقارير بشأن تحذير الرئيس الصيني لبوتين من استخدام أسلحة نووية، ووصفتها بأنها "كاذبة".

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تهديدات قادة كييف بشن عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية بالـ"مرتفعة والخطيرة للغاية" ويمكن أن تتسبب بعواقب كارثية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الوضع متوتر للغاية. التهديد بشن عمليات تخريبية من قبل نظام كييف خطير ومرتفع للغاية. ويمكن أن يؤدي (التخريب) إلى عواقب كارثية".

ولفت بيسكوف إلى أن "السلطات الأوكرانية، بعد حادثة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، أثبتت أنها لا تخشى أي شيء".

وشدد بيسكوف على أنه يتم الآن اتخاذ وتعزيز جميع الإجراءات لمواجهة أي عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية.

وكان مسؤولون صينيون قد صرحوا لـ فايننشال تايمز بأن الرئيس الصيني حذر بوتين من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، أن موقف الصين "مهم" في مواجهة التهديد النووي محتمل من روسيا.

وقال أندري ييرماك، ردا على مقال من صحيفة "فاينانشال تايمز" حول تحذير الزعيم الصيني شي جين بينج الذي أبلغ به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هجوم نووي في أوكرانيا.

وقال بيرماك عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن: "(هذا) موقف مهم لـ (الصين) فيما يتعلق بالتهديد النووي من الإرهابي الروسي المجنون".

وكان رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم"، قد صرح أمس الثلاثاء بأن كييف ستهاجم ليل 5 يوليو محطة زابورويجيا الكهروذرية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة "انتحارية".

وأشار إلى أن أوكرانيا تخطط لإسقاط ذخيرة مليئة بالنفايات المشعة من طائرة، تم إخراجها في 3 يوليو من محطة جنوب أوكرانيا النووية.

وأكد أن "الخطة الاحتياطية لإطلاق المواد المشعة تنص على استخدام صاروخ "توتشكا-أو" عالي الدقة مزود بنفايات مشعة".
 

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