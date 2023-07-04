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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من قائد فاجنر بعد إغلاق مجموعته الإعلامية

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين

ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وجه شكره إلى أنصاره، واعدا بانتصارات جديدة بعد إغلاق مجموعته الإعلامية.

وحسب الصحيفة الروسية، قال بريجوجين، لانصاره في مقطع صوتي: "المسيرة من أجل العدالة كانت احتجاجا وليست انقلاباً.. حققنا الكثير من الإنجازات… إنها مسيرة عدالة أطلقتها فاجنر في 24 يونيو لمحاربة الخونة وتعبئة مجتمعنا ومحاربة الظلم".

وأضاف قائد فاجنر: "ذهبنا لإظهار احتجاجنا وليس للإطاحة بالسلطة في البلاد.. القيادة العسكرية الروسية لم تكن فعالة في الحرب مع أوكرانيا".

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وأكد بريجوجين أن قوات فاجنر لم تواجه مقاومة تذكر وهي في طريقها إلى موسكو، ما يدل على وجود مشاكل أمنية خطيرة في جميع أنحاء البلاد.

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