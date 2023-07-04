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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري عاجل من الجيش الأوكراني على حدود بيلاروسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرجي نايف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تعزز مواقعها على الحدود مع بيلاروس بالقوات والمعدات.

وكتب نايف، عير “تليجرام”:” فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة حول محطة زابوريجيا النووية، تقرر تعزيز الحدود الشمالية لدولتنا، سواء بالأفراد أو المعدات العسكرية".

وأشار إلى أنه يتم بناء حواجز مضادة للدبابات على الحدود على مدار الساعة، ويتم إنشاء حقول الألغام وتعزيز خط الدفاع بأكمله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، إن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في المرحلة الأولى من هجومها المضاد.

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وحسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قال ريزنر: "في رأيي، فشلت المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد”.

وأضاف: “حاولت القوات الأوكرانية الهجوم بكثافة، كما لو كانت تتبع استراتيجية من دليل الجيش الأمريكي، قبل أن تدرك أن الجيش الروسي مستعد جيدا ولن يتمكن من تحقيق اختراق”.

أوكرانيا بيلاروس محطة زابوريجيا النووية الجيش الأوكراني

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