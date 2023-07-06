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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقرات إنشادية من فرقة المرعشلي السورية في برنامج «مدد» على الحياة

فرقة المرعشلي
فرقة المرعشلي

يستضيف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أعضاء فرقة «المرعشلي» السورية للإنشاد الدينى، في برنامجه «مدد»، وذلك غدا الجمعة، فى تمام الساعة 3 عصرا على شاشة قناة الحياة.

وتقدم الفرقة خلال اللقاء عددا كبيرا من الأناشيد والابتهالات الدينية، ومنها: «الأولياء لهم جاه ومنزلة»، «بحبك وبريدك يا جد الحسنين»، «سيدنا النبي يا جماله»، «النبي بدر التمام»، «ما زال نبينا فينا وبسنته يهدينا»، «دع هوى الأغيار واسمع قولنا»، «مدد يا سيدة يا أم البشاير»، «أشكو غرامي يا نور الوجود»، «لرسول الله المولى معجزة»، وغيرها من الأناشيد. 

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وتتحدث الفرقة خلال اللقاء عن بدايات تأسيسها على يد عبدالقادر المرعشلى في سوريا عام 1982، وأنشودة «نور العين» التى كانت بداية تعرف الجمهور بهم، وسر عشقهم لمصر وللمصريين.

بالإضافة إلى حديثهم عن مشاركتهم فى مهرجانات دولية وعالمية مثل «سماع» للإنشاد الديني، إلى جانب الصعوبات التى واجههتم فى مشوارهم. 

يذكر أن برنامج «مدد» تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويعرض فى تمام الثالثة عصرا كل جمعة، والإعادة السبت 12 ظهرا، على شاشة قناة الحياة.

المرعشلي مدد الإعلامي عبدالفتاح مصطفى سيدنا النبي يا جماله نور العين

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