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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الجمعة.. خصم مغرى على وحش إنفينيكس الجديد Note 30

جوال إنفينيكس الجديد
جوال إنفينيكس الجديد Note 30

أطلقت شركة إنفينيكس أحدث هواتفها الذكية ضمن عائلة Note 30، خلال الأسابيع الماضية، من بينها الهاتف الذكي المميز Infinix Note 30 والذي يأتي مزودا بوظيفة روبوت الدردشة  ChatGPT.

خصم 7% على جوال إنفينيكس الجديد Note 30

حصل جوال إنفينيكس الجديد Note 30، على تخفيض مغرى بخصم يصل لـ 7% على إحدى مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت، حيث أصبح الهاتف الذكي الذي يتم بيعه في السعودية بسعر 599 ريال سعودي (أي ما يعادل 4933 جنيه مصري)، متاحا الآن بسعر مخفض يبلغ 555 ريال سعودي (أي ما يعادل 4570 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.

خصم 7% على جوال إنفينيكس الجديد Note 30

مواصفات جوال إنفينيكس الجديد Note 30

يتميز جوال إنفينيكس الجديد Note 30، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD يبلغ قياسها 6.78 بوصة  والتي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويتمتع جوال إنفينيكس الجديد Note 30، بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إللى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

جوال إنفينيكس الجديد Note 30

ويعمل جوال إنفينيكس الجديد Note 30، بواسطة معالج من نوع Helio G99، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم جوال إنفينيكس الجديد Note 30، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والبرتقالي.

جوال إنفينيكس الجديد Note 30
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