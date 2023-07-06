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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن وسلطنة عمان يوقعان 5 اتفاقيات

الأردن وسلطنة عمان
الأردن وسلطنة عمان

شهدت العاصمة الأردنية عمان توقيع الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع سلطنة عُمان.

وبدوره ، صرح نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العلاقات الأردنية العُمانية تاريخية استراتيجية أخوية تنعكس دوما في العمل المشترك لخدمة مصالح البلدين والقضايا العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العمانية المشتركة، التي عقدت في عمان الخميس.

كما أكد الصفدي أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتجذرة ومبنية على الاقتناع الراسخ بأن مصلحة البلدين يجب أن نستمر في العمل معا.

وبين الصفدي، أن هنالك توافقا تاما بين الأردن وعُمان حول مختلف القضايا العربية وقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

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