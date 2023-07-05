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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مأساة حزينة.. مصرع صبي عمره عامين بطلق ناري طائش في الأردن|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

سيطرت حالة من الحزن الشديد، على المجتمع بالأردن بعد وفاة الطفل سيف الزن الذي يبلغ من العمر عامين إثر إصابته بطلق ناري طائش في منطقة الرأس، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.
 

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أكد راشد الزن والد الطفل سيف أن الطفل كان قد أصيب بطلق ناري مجهول المصدر حين كان يلعب مع أقرانه في فناء منزله ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، ولكنه توفى متأثرًا بجراحه.
 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي تمكن وبوقت قياسي من إنهاء التحقيقات والوصول لمطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق عيارناري بالخطأ أثناء تفقده لسلاحه وستتم إحالة القضية للقضاء.
 

الأردن الطفل سيف الزن توك شو صدى البلد وفاة الطفل سيف الزن

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