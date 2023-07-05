عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

أرشيفية
أرشيفية

تشتهر مدينة نيويورك بـ تمثال الحرية منذ عام 1886، والذي يرمز إلى امرأة تحررت من الاستبداد تحمل بيدها اليمنى مشعلًا واليسرى تاريخ استقلال أمريكا، لكن تمثال الحرية يحمل معه قصة يعود أصلها لمصر، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”.

قام النحات الفرنسي فريديريك بارتولدي بزيارة إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا مصر، في عام 1855، وخلال زيارته تأثر بالحضارة المصرية. 

وصمم “بارتولدي” تمثالا على شكل امرأة ترتدي الزي الصعيدي وتحمل شعلة بيدها، وأطلق على التمثال اسم "مصر منارة الشرق" عام 1869.

وقدم النحات الفرنسي فكرته للخديوي إسماعيل على أمل أن تكون منارة لـ قناة السويس، وقوبلت الفكرة بالرفض بسبب الوضع الاقتصادي؛ لكن “بارتولدي” أصر على تنفيذ التصميم ليقدم من فرنسا إلى أمريكا كهدية من الفرنسيين خلال حرب الاستقلال.

وتم افتتاح التمثال رسميًا في الولايات المتحدة بعد إدخال بعض التعديلات على ثوب المرأة وتحول من الثوب الفلاحي المصري إلى الثوب اليوناني عام 1886؛ ليصبح “تمثال الحرية” أحد أهم الرموز الوطنية بأمريكا.

 

تمثال الحرية مصر نيويورك العربية توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

ترشيحاتنا

كييف ساحة اختبار مثالية.. وزير الدفاع الأوكراني يكشف مدى قوة الأسلحة الغربية

تحميل نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التعليم|ومؤتمر صحفي بعد قليل

السعودية.. رئاسة شئون الحرمين تعلن عن تقديم خدمات نوعية للمعتمرين

مصر تتحرك لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.. ما الجديد؟

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

بعد إجازة العيد.. ماذا حدث في أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ