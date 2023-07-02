بالتعاون مع اليابان.. أسامة ربيع: سفينة إنقاذ تصل مصر قريبًا.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحوض العائم “فخر القناة” يستطيع تحمل السفن التي يكون وزنها 35 ألف طن ويقوم بتقديم كافة خدمات الإصلاح والصيانة التي تحتاج ، مؤكدًا أنه يوجد تعاون مع العديد من الدول العالم في سبيل تنويع مصادر الدخل وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويأتي على رأسها التعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبًا.



وأوضح “ربيع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه بالفعل كانت توجد هناك أحواض قدرتها من 5 طن لـ 25 ألف طن، حيث تم زيادة الحوض الجديد لـ 35 ألف طن لعمل نقلة نوعية لقدرات ترسانة بورسعيد.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن ذلك يعمل على رفع قدرات الإصلاح والصيانة، مما يعمل على تنويع مصادر الدخل بالنسبة لقناة السويس، مؤكدًا أن مايتم تقديمه من خدمات وتسهيلات يعمل على جذب السفن للعبور من قناة السويس.

