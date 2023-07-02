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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بحمولة 35ألف طن| أسامة ربيع يكشف 4مميزات لـ الحوض العائم "فخر القناة"

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحوض العائم فخر القناة هو من أهم الخدمات التي يجب تقديمها ورفع قدراتها للسفن التي تعبر قناة السويس، موضحًا أن السفن التي تعبر قناة السويس قد تحتاج للصيانة والإصلاح تحت خط المياه وهنا تأتي أهمية الحوض العائم، حيث يتم رفع السفينة عليه وإصلاحها.
 

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وأوضح “ربيع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه بالفعل كانت توجد هناك أحواض قدرتها من 5 طن لـ 25 ألف طن، حيث تم زيادة الحوض الجديد لـ 35 ألف طن لعمل نقلة نوعية لقدرات ترسانة بورسعيد.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن ذلك يعمل على رفع قدرات الإصلاح والصيانة، مما يعمل على تنويع مصادر الدخل بالنسبة لقناة السويس، مؤكدًا أن مايتم تقديمه من خدمات وتسهيلات يعمل على جذب السفن للعبور من قناة السويس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن “فخر القناة” يستطيع تحمل السفن التي يكون وزنها 35 ألف طن ويقوم بتقديم لها كافة خدمات الإصلاح والصيانة التي تحتاج إليها، مؤكدًا أنه يوجد تعاون مع العديد من الدول العالم وذلك في سبيل تنويع مصادر الدخل وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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