لأول مرة.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل الاتفاق مع قائد فاجنر

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن قوات فاجنر قد تستخدم للدفاع عن بيلاروس بعد انتقالها من روسيا، بعدما شاركوا في تمرد فاشل الشهر الماضي.

وأوضح لوكاشينكو، أن الأفراد العسكريين المرتبطين بشركة يفجيني بريجوجين العسكرية الخاصة يتم نقلهم إلى البلاد وفقًا “لشروط معينة”، بما في ذلك إمكانية نشرهم على الفور إذا لزم الأمر “للدفاع عن الدولة”.

وقال الرئيس البيلاروسي: “أنا لست قلقا على الإطلاق ولست منزعجًا من أنه سيكون لدينا عدد معين من هؤلاء المقاتلين متمركزين هنا في بيلاروس”.

وأضاف أن “أمثال الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهدوا بأنهم لن يتركوا بيلاروس وشأنها”، مضيفًا أنه “يجب أن يرد” على مثل هذه التهديدات مثل القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال لوكاشينكو: “التجربة التي مر بها فاجنر وقادته، سوف ينقلونها بكل سرور إلى جيشنا ... تلك التي نحتاجها: في التكتيكات والعمليات القتالية. لعبا فاجنر دورًا أساسيًا في الاستيلاء على مدينة باخموت في أوكرانيا في مايو. كما عملت اللجنة العسكرية الخاصة في سوريا وأفريقيا”.

عندما سُئل عن احتمال محاولة فاجنر التمرد في بيلاروس كما فعلوا في روسيا الشهر الماضي، أجاب لوكاشينكو: “لا أعتقد أن فاجنر ستنهض بطريقة ما وتوجه أسلحتها ضد السلطات البيلاروسية والدولة البيلاروسية. كل شيء يحدث في الحياة. لكن اليوم لا أرى مثل هذا الوضع”.

كما قدم معلومات تتعلق بمكان وجود بريجوجين، قائلاً إن “قائد فاجنر ليس حاليًا في بيلاروس، ولكن في روسيا، وأنهم تحدثوا في اليوم السابق”.