عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل الاتفاق مع قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن قوات فاجنر قد تستخدم للدفاع عن بيلاروس بعد انتقالها من روسيا، بعدما شاركوا في تمرد فاشل الشهر الماضي.

وأوضح لوكاشينكو، أن الأفراد العسكريين المرتبطين بشركة يفجيني بريجوجين العسكرية الخاصة يتم نقلهم إلى البلاد وفقًا “لشروط معينة”، بما في ذلك إمكانية نشرهم على الفور إذا لزم الأمر “للدفاع عن الدولة”.

وقال الرئيس البيلاروسي: “أنا لست قلقا على الإطلاق ولست منزعجًا من أنه سيكون لدينا عدد معين من هؤلاء المقاتلين متمركزين هنا في بيلاروس”.

وأضاف أن “أمثال الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهدوا بأنهم لن يتركوا بيلاروس وشأنها”، مضيفًا أنه “يجب أن يرد” على مثل هذه التهديدات مثل القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال لوكاشينكو: “التجربة التي مر بها فاجنر وقادته، سوف ينقلونها بكل سرور إلى جيشنا ... تلك التي نحتاجها: في التكتيكات والعمليات القتالية. لعبا فاجنر دورًا أساسيًا في الاستيلاء على مدينة باخموت في أوكرانيا في مايو. كما عملت اللجنة العسكرية الخاصة في سوريا وأفريقيا”.

رئيس بيلاروس: زيلينسكي أدرك أخيرًا أنه لن يفوز

إعلان عاجل من رئيس بيلاروسيا بشأن اندلاع حرب أهلية بدول الاتحاد الأوروبي

عندما سُئل عن احتمال محاولة فاجنر التمرد في بيلاروس كما فعلوا في روسيا الشهر الماضي، أجاب لوكاشينكو: “لا أعتقد أن فاجنر ستنهض بطريقة ما وتوجه أسلحتها ضد السلطات البيلاروسية والدولة البيلاروسية. كل شيء يحدث في الحياة. لكن اليوم لا أرى مثل هذا الوضع”.

كما قدم معلومات تتعلق بمكان وجود بريجوجين، قائلاً إن “قائد فاجنر ليس حاليًا في بيلاروس، ولكن في روسيا، وأنهم تحدثوا في اليوم السابق”.

لوكاشينكو فاجنر بيلاروس بريجوجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

موضوعات متعلقة

تركيا تكشف عن شرط انضمام السويد لحلف الناتو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

رويترز: لقاء مرتقب بين بايدن وأردوغان في قمة حلف الناتو

دولة أوروبية تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض خلال العام

أمين عام الناتو: حان الوقت لانضمام السويد إلى الحلف

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن توقيع إعلان حول الانضمام لحلف الناتو

ينتظر معجزة في أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن اقتراب انهيار الناتو

ترشيحاتنا

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

رسميا.. الوكرة القطري يعلن تعاقده مع حمدي فتحي قادما من الأهلي

رسميًا .. شوبير : الوكرة القطري يتعاقد مع حمدي فتحي 4 مواسم

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ