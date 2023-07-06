رئيس بيلاروس: زيلينسكي أدرك أخيرًا أنه لن يفوز

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أدرك أخيرًا أنه لن يفوز، وبالتالي كان يتخذ بالفعل خطوات للخروج من هذا الموقف.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، قال لوكاشينكو: "ماذا الآن؟ لقد أدرك أخيرًا أنه لن ينتصر في هذه الحرب. إنه يتخذ بالفعل خطوات للخروج من هذا الوضع".

وأضاف: “أدرك زيلينسكي أن هذا الهجوم المضاد لن ينتهي به شيء، باستثناء موت الآلاف والآلاف من الناس".

وقال لوكاشينكو: “بدأ زيلينسكي تدريجياً في رفع دعاوى ضد أولئك الذين دفعوا أوكرانيا إلى الأعمال العسكرية، أولاً وقبل كل شيء، تتعلق بتمويل وتوريد الأسلحة”.

وأوضح رئيس البيلاروسي، أن “القوات الأوكرانية، التي احتفظت باحتياطيات استراتيجية كبيرة، يجب أن تظهر شيئًا ما خلال قمة الناتو، التي ستعقد في فيلنيوس في يوليو”.