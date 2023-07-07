تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

سد النهضة .. يعد نظام السيطرة على النيل، أحد الأمور الحيوية التي تهم شعوب النهر، لضمان المصالح المشتركة والتاريخية للبلدان المطلة على النيل، فيما تؤدي القرارات الأحادية إلى الإضرار بحقوق ومصالح الشعوب القاطنة على حوض النيل .

وشهدت الفترة الأخيرة ارتباك في تشغيل السدود الإثيوبية و عملية تفريغ غير مسبوقة تحضيرا لموسم الفيضان الذي يبدأ في يوليو ويستمر حتى سبتمبر.



استئناف مفاوضات سد النهضة



وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، استعداد أديس أبابا لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، موضحا خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، أن الملء الرابع لسد النهضة سيمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات آبي أحمد المخادعة والملء الرابع لـ سد النهضة .. تابع الفيديو جراف التالي: