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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لأهمية مصر الاستراتيجية| حقوق النواب : يجب بناء جسور تواصل مع البرلمان الأوروبي

زيارة لجنة العلاقات
زيارة لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبي

التقي صباح اليوم النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالنائب ديفيد ماكاليستر - رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الإتحاد الأوروبي.

تناول اللقاء الحديث عن ضرورة بناء جسور التواصل بين البرلمانين لتعزيز العلاقات والتفاهم نظرًا لأهمية مصر الاستراتيجية لدول الإتحاد الأوروبي ، من خلال الحوار والمناقشات المتبادلة.

وأشار ماكاليستر إلى أن ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإصدار العديد من المبادرات وحزم الحماية المجتمعية وكذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خطوات ملموسة ومهمة وأكد انه يتطلع إلي نتائج الحوار الوطني من خلال التوصيات والقرارات الصادرة بشأنه . 

وأكد أيضًا، أن المواقف لا تجزّأ وعلى أوروبا مساندة دولة مهمة مثل مصر.

ومن ناحية أخرى ، استعرض رضوان ، مفهوم حقوق الإنسان من المنظور المصري لأن حقوق الانسان في المطلق تختلف من دولة الي دولة ومن مجتمع إلي مجتمع ، مؤكدا ان محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 تعد عقد ملزم من السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدني والمجتمع ككل، يشرف عنها وعن تنفيذ محاورها البرلمان بصفته السلطة التشريعية وهي المنوط بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار رضوان أيضا إلي مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة في أعداد السكان وإعادة ترميم المدن القديمة وبناء شبكات الطرق والمواصلات والخدمات العامة.

وتابع: تناول أيضًا الحديث عن الهجرة غير الشرعية واستضافة مصر لأكثر من 10 ملايين لاجئ ودور مصر في مكافحة الجريمة والارهاب المنظم اذا لم تتخذ مصر هذه الخطوات الايجابية والمهمة متمثل في استخدام مصر كدولة معبر للمهاجرين واللاجئين والإرهابيين.

وفي نهاية اللقاء ، شدد رضوان على أهمية زيارة ماكاليستر وطلب منه ضرورة بناء جسور التواصل الدائم سواء بالزيارات الرسمية من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي بلجانك المختصة للوقوف على الوضع في مصر بدون رتوش أو افتراءات.

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