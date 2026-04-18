تفاصيل إحالة أوراق 4 عاطلين بتهمة إنهاء حياة شخص في المرج للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 4 عاطلين بتهمة قتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين بالمرج لـ مفتي الجمهورية وحددت 11 يونيو للنطق بالحكم.

طعن في شرفهم



وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين بدائرة قسم شرطة المرج، قتلوا المجني عليه “م . ع” عمدا مع سبق الإصرار لخلافات سابقة بينهم، كما أن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المجني عليه بعد أن طعن في شرفهم وأساء إلى سمعتهم فقرروا الانتقام منه .

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا سلاحا ناريا وانتظروه ليلا بمنطقة سكنه للنيل من المجني علية، كما أن المتهمين من الثالث إلى الرابع ما إن رأوا المجني عليه حتي بادروه بضربات أوهنت قواه وحين حاول الدفاع عن نفسه أشهر المتهم الأول سلاحا ناريا وأطلق عدة أعيرة نارية صوب قدمه، بينما واصل باقي المتهمين الاعتداء عليه لكسر شكيمته، قبل أن يطلق المتهم الأول أعيرة نارية أخرى صوبه، محدثين الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.