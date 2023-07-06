هاني محروس يكشف وجهًا جديدًا بـ أغنية ماطلعتش جدع

يستعد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، لطرح أحدث اكتشافاته الفنية المطربة نورهان المرشدي، في أغنية «ماطلعتش جدع »، على يوتيوب والمنصات الغنائية العربية.

ومن جانبه أعرب محروس، عن سعادته بقرب موعد طرح أغنية نورهان المرشدي، مؤكدًا علي أنها مشروعه الغنائي الجديد.

وكتب هاني، عبر حسابه علي فيسبوك رسالة دعم لـ نورهان قال فيها " انا مش هطول عليكم كل سنة وانتم طيبين .. انا عايز اقولكم ان دي بنتي الجديدة فنيآ انا عايز كل اصحابي واخواتي اللي دايماً في ضهري وبيحبوني يدعموها ويسمعوها وإن شاء الله ما أخيبش ظنكم في المشروع الحلو ده ..

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هاني محروس، طرح مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوتية هاني محروس، إنتاج NJ MUSIC.