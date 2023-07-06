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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدلات إنجاز بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. تفاصيل

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

استعرض الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم  التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتي يونيو 2023.


وأعلن خاطر في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة قد حققت أعلى معدلات في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال النصف الأول من  عام 2023 وكما أوضحت نجوى العثمالى مدير خدمة المواطنين والمشرف على منظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد 812 شكوى بمعدل إنجاز 98%، ومؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  بمجلس الوزراء.


كما أشاد رئيس الجامعة بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة عدد (77) استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى، وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى  العلاج الكيميائي وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن.

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